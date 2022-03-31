Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе





Разработчики игры Legal Dungeon объявили о планах выпустить проект на приставках Xbox One и Playstation 4. При этом, игра выйдет уже на следующей неделе — ее релиз назначен на 5 апреля.

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Legal Dungeon — игра, которая вышла в Steam в мае 2019 года. Она предлагать стать следователем и выносить решения по расследованиям — виновен обвиняемый или нет. Игра получила массу наград, и она была хорошо воспринята критиками и игроками, хоть и не стала сильно популярной. Стоит сказать, что в игре много текста, но русская локализация в ней отсутствует.

Игра Legal Dungeon на Xbox уже доступна для предварительного заказа.

Legal Dungeon

Legal Dungeon — игра об организации полицейских следственных документов.



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