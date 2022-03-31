Подозреваемым и обвиняемым хотят разрешить покупки онлайн

В СИЗО и колониях могут появиться информационные терминалы для доступа к правовой информации, подачи жалоб и заказа товаров

18:57 Автор: Юлия Сапрыгина

Улучшить условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных решили в Минюсте. Там подготовили проект приказа о новых правилах внутреннего распорядка в следственных изоляторах и тюрьмах. Документ размещен на портале проектов нормативных актов в среду, 30 марта.

В последний раз правила обновляли шесть лет назад

Улучшить правила содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных предписывает Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, отмечается в пояснительной записке к документу. В работе над новыми правилами приняли участие представители Генпрокуратуры, ФСИН, Общественной палаты, аппаратов уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Правила содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных нуждаются в обновлении с течением времени, прокомментировал появление документа зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«И дело не только в гуманизации. Появляются новые технологии, которые надо внедрять в места заключения или разрешать находящимся там лицам пользоваться ими», — сказал депутат «Парламентской газете».





Он также напомнил, что в последний раз правила обновлялись шесть лет назад — в 2016 году. С тех пор многое изменилось, отметил Выборный.

Предлагаемые изменения касаются доступа к Интернету и платным услугам, в том числе медицинским. Также предлагается новый порядок обысков и досмотров. Дополнительные права получат инвалиды, беременные женщины и женщины с детьми.

Жалобы онлайн, доставка продуктов и электронные гаджеты

Так, согласно проекту приказа Минюста, в СИЗО могут появиться информационные терминалы. С их помощью подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получить доступ к правовой и справочной информации, подать жалобу или заявление. Также с помощью терминалов можно будет обратиться в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы или заказать предметы, вещи и продукты питания.

Кроме того, за дополнительную плату подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут отправлять и получать электронные письма, получать и использовать электронные книги.

«Те же электронные книги были не так распространены шесть лет назад, когда принимали действующие правила, — обратил внимание Анатолий Выборный. — К 2022 году электронная книга уже так прочно вошла в повседневный быт, что крайне странно запрещать заключенным и лицам, содержащимся в СИЗО, пользоваться ими».

За применение пыток предлагают сажать на 12 лет

Камеры с душем, машинки для стрижки и термобелье

Документ также предполагает особые условия содержания в СИЗО инвалидов первой или второй группы, беременных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних детей. Им хотят разрешить принимать душ каждый день.

Число помывок хотят увеличить и для несовершеннолетних и женщин. Также при возможности рассматривается вопрос оборудования камер душевыми кабинами и обеспечения приватности санузлов.

Всем подозреваемым, обвиняемым и осужденным хотят разрешить держать в камере больше вещей и предметов, например, лекарства для повседневного приема, биологические добавки по рекомендации врача, электрические машинки для стрижки волос и электронные книги.

Также в перечень необходимых вещей хотят включить термобелье, алюминиевую посуду и столовые приборы и пластиковые контейнеры для хранения продуктов.

Частный врач и современный спортзал

По новым правилам подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинской документацией и получать выписки из медицинских документов.

А при наличии денежных средств они смогут получить платные консультации частных врачей-специалистов и обратиться к администрации учреждения с заявлением о приобретении лекарственных препаратов и медицинских изделий дистанционным способом.

Кроме того, для поддержания здоровья граждан руководству СИЗО рекомендовано создавать там условия для занятия спортом.

Крашенинников поддержал идею амнистии для бизнесменов в СИЗО и колониях

Обыски будут проводить без раздевания или за ширмой

Еще одно новшество связано с обыском. Согласно действующим правилам, эта процедура проводится без одежды. В новой редакции правил временного содержания обыск рекомендовано проводить без раздевания, но с использованием специальных технических средств. Если провести обыск без раздевания невозможно, помещение, где проводится такая процедура, должно быть оборудовано ширмами, говорится в документе.

Также при обыске отдельных категорий больных и инвалидов новые правила прописывают обязательно присутствие медицинских работников.

Гуманизация системы исполнения наказаний должна быть продолжена, считает Анатолий Выборный. «Прежде всего это касается женщин, беременных, инвалидов, несовершеннолетних. Тем более гуманные условия должны быть обеспечены подозреваемым и обвиняемым, ведь они еще не признаны виновными», — отметил депутат.

#интернет

Ещё материалы: Анатолий Выборный

537