Практики, которые помогают услышать внутренний голос

Вадим Карасев

Слышать внутренний голос просто необходимо. Это важно уметь делать в сложных жизненных ситуациях, когда логика и разум попросту бессильны. Внутренний голос крайне необходим каждому из нас, поэтому описанные ниже практики вам точно будут полезны.

Многие говорят о том, что человек должен научиться доверять внутреннему голосу. Чтобы научиться ему доверять, нужно сначала научиться его слышать. Сделать это не так уж и сложно, так что старайтесь пользоваться нижеприведенными советами.

Внутренний голос — это не просто интуиция

Интуиция — это когда человек обладает большим количеством знаний, поэтому в процессе принятия решений он может сомневаться в чем-то, причем достаточно точно определять тот момент, в котором он что-то упускает. Иначе говоря, интуиция является следствием высокого интеллекта и обладания большим жизненным опытом. По этой причине интуиция чаще очень хорошо развита у людей старше тридцати.

Внутренний голос — это нечто очень похожее на интуицию, но имеющее совершенно иную природу. Люди часто путают эти два понятия. Если интуиция работает постоянно, то внутренний голос с нами говорит не так уж и часто. Это можно сравнить с какой-то навязчивой мыслью. Иногда нам кажется, что нужно поступить наперекор своим правилам, несмотря на то, что всё указывает на обратное. Именно это и может быть тем самым внутренним голосом. Также он проявляется и немного иначе. Например, очень долгое время вас преследует одна и та же мысль, либо какое-то странное чувство, ощущение.

Чтобы голос пробуждался как можно чаще, нам необходимо установить плотный контакт с Вселенной. Сделать это можно, настроившись на нужную волну. В этом вам помогут специальные практики, описанные далее.

Что сделать, чтобы чаще слышать внутренний голос

Медитации. Современному человеку очень сложно бывает настроиться на нужную волну. Мы все гораздо хуже чувствуем свой внутренний голос, потому что не можем сфокусироваться на ощущениях. Мы слишком погружены в процесс взаимодействия с окружающим миром. Чтобы это исправить, нужно как можно чаще медитировать — минимум раз в день. Выберите для себя время, чтобы научиться этому.

Не важно, имеете вы какой-то опыт медитаций или нет, но вам стоит попробовать следующую методику. Нужно абстрагироваться от окружающей вас среды, мыслей, звуков, запахов. Сделать это легче всего дома. Расслабьтесь и отбросьте всё ненужное. Во время погружения внутрь себя посредством глубокого дыхания представьте, что вы бесплотны, бестелесны, а ваша оболочка, называемая телом, начинает пропускать сквозь себя энергетические потоки Вселенной. Попробуйте в такие мгновения не думать вообще ни о чем, а потом сфокусироваться на ощущениях — температуре воздуха, одежде, запахах и так далее.

Можно пойти немного иным путем. Представьте место, в котором чувствуете себя спокойно и безопасно. Образы в вашей голове должны быть максимально детальными и красочными. 5-10 минут подобных практик в день будет достаточно для того, чтобы пробудить внутренний голос.

Второй способ — ведение дневника. Чтобы лучше слышать внутренний голос, заведите так называемый «интуитивный дневник». Для этого подойдет самый обычный бумажный блокнот или заметки на смартфоне. Записывайте там все моменты, в которые вам помогал внутренний голос и описывайте ощущения, которые предшествовали моменту осознания того, как нужно поступить в той или иной ситуации. Так вы сможете наглядно дать себе понять, как и когда нужно прислушиваться к внутреннему голосу.

Ведение дневника позволит определить самый простой и часто встречаемый способ высшей интуиции связаться с вами. Многие эксперты считают, что это действительно помогает лучше понимать силу своих мыслей и формировать более мощную связь со Вселенной.