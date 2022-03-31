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Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя

Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Певец Прохор Шаляпин высказался об отношениях с 77-летней поэтессой. В прошлом году российский шоумен Прохор Шаляпин стал вдовцом. У него умерла жена, канадская бизнесвумен Татьяна Клаудия Дэвис после осложнений коронавируса. Женщина заразилась почти сразу после свадьбы и так и не смогла оправиться. Через два месяца после свадьбы она скончалась. Сначала Прохора Шаляпина обвиняли в показухе и фейковой свадьбе, а потом стали даже подозревать в смерти супруги. Шоумен тяжело переживал утрату. Он долго не мог выбраться из депрессии. После похорон у него случился нервный срыв. Он начал много есть и набрал вес.
Прохор Шаляпин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако в последнее время Шаляпин все чаще выходит в свет в обществе красоток. Недавно ему начали приписывать роман с 77-летней поэтессой Аллой Пеняевой. Писали, что парочка давно дружила и потом незаметно якобы стала любовниками. Однако Шаляпин опровергает эти слухи и говорит, что сейчас ему не до интриг. «Живу один. И подтверждают это мои консьержки, которые там сидят и все это наблюдают... Совершенно мне не до отношений. Я прям не знаю как состарился... внутренне», – рассказал Шаляпин, «Семи дням».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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