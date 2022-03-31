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Регина Тодоренко боится за будущего ребенка

Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Ведущая Регина Тодоренко сходила к врачу. Беременность телеведущая проходит совсем не так, как она планировала. Ведущая находится в постоянном стрессе — в шаге от нервного срыва. Сегодня она пересказала в Сети диалог со своим лечащим врачом, который предупредил её о возможных последствиях её переживаний. «Такие приемы у врача вовсе расстраивают», — признается ведущая. «Вы молодая мама и наверняка хотите еще детей? Тогда сейчас вам надо позаботиться о своем здоровье», — услышала ведущая от врача.
Регина Тодоренко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Рядом с ней любящий муж Влад Топалов, который старается оказывать ей поддержку. Заботятся о Регине и её родители, которые живут в Украине. Сегодня Тодоренко получила от своих близких посылку с подарком. Родители решили немного приободрить свою знаменитую дочь, что понятно из записки, которую они передали: «Доча, не нервничай! Мы с папой тебя любим!» Регина не смогла сдержать слёзы, читая послание от отца с матерью. «Не знаю, где они берут силы и как им сейчас удается сохранять оптимизм», — говорит Регина. Регина рассказала, что получила от родителей в подарок массажер для глаз. Она наверняка добавит этот прибор в комплекс мер по восстановлению своего состояния, которые она принимает для того, чтобы благополучно выносить и родить ребенка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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