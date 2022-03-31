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Российские блогеры требуют от экстремистской компании Meta 1 млрд долларов компенсации

Российские блогеры требуют от экстремистской компании Meta 1 млрд долларов компенсации

Совет блогеров при Совфеде, который основала Валерия Рытвина, составил письмо в Meta (компания признана экстремистской организацией и запрещена в России) с требованием выплатить компенсацию в 1 млрд долларов. Об этом сообщает издание "Ведомости". Свое обращение Рытвина представила сегодня на круглом столе в Общественной палате.

В письме говорится об убытках, которые понесли пользователи после блокировки. Ее причиной послужило решение компании не удалять со своих платформ русофобские высказывания и призывы к насилию в отношении российских военных на фоне спецоперации на Украине. Кроме того, совет блогеров требует, чтобы представители Meta публично принесли извинения гражданам России.

Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.,

— отмечается в обращении.


Рытвина также обратила внимание на то, что кроме популярных блогеров-миллионников, в Instagram* зарабатывают матери-одиночки, инвалиды и представители других социально уязвимых групп.

Основательница Совета блогеров рассказала, что по результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие 60 тысяч человек, выяснилось, что у 70% опрошенных доход связан с ныне запрещенной социальной сетью, а для половины из них — это основной источник заработка.

Претензия будет направлена компании уже сегодня. Если требования не будут удовлетворены, то совет планирует обратиться в суд.

Ранее Meta уже обязалась выплатить 1 млрд долларов на поддержку местных СМИ в Австралии после скандала с удалением их контента из Facebook*.


* Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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