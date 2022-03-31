Ровно 8 лет назад Фил Спенсер был объявлен главой Xbox





Фил Спенсер — один из самых видных деятелей в игровой индустрии, который в этом году получил награду за вклад в развитие этой самой игровой индустрии. При этом, Спенсер находится во главе игрового направления Xbox не особо долго — сегодня исполнилось 8 лет с момента его назначения.

В конце марта 2014 руководитель Microsoft Сатья Наделла объявил, что новым главой Xbox становится Фил Спенсер. Это было менее чем через год после неудачного запуска Xbox One, которая создавалась под руководством Дона Мэттрика. Сейчас Фил Спенсер значится уже не просто руководителем Xbox, а генеральным директором Microsoft Gaming, куда входит Xbox, Bethesda, а вскоре будет входить и Activision Blizzard, если Microsoft сможет успешно закрыть сделку по покупке издательства.

За 8 лет во главе Xbox Фил Спенсер сумел серьезно улучшить позиции игрового направления Microsoft. В конце прошлого года компания выпустила документальный фильм про Xbox, который дает возможность лучше понять, насколько сложным был путь, как самого Спенсера в Microsoft, так и игрового направления в целом.