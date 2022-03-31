Самые главные уязвимые точки Водолеев

Вадим Карасев

Водолеи — это люди, у которых, на первый взгляд, нет никаких слабых сторон. Однако, первое впечатление может быть ошибочным. Астрологи рассказали, как Водолеи частенько мешают сами себе достигать счастья.

Между человеком и счастьем есть много различных препятствий, но в данном конкретном случае астрологи рассказали о том, что мешает стать счастливыми Водолеям. Это амбициозные люди, которым нужно избавиться от всего, что описано ниже.

Ревность

Водолеи — типичные собственники, но они никогда и ни при каких обстоятельствах не покажут этого окружающих. Эту их негативную черту характера смогут почувствовать только близкие люди и друзья. Из-за врожденного собственничества Водолеев им становится очень сложно строить здоровые отношения. Точнее. Они являются здоровыми лишь до определенного момента, после которого любимый или близкий человек начинает ощущать на себе давление. Водолеи любят свободу, но лишают её тех, кого любят. Это не проходит даром, ведь из-за этого их часто настигает карма.

Безрассудство

Водолеи любят рисковать, причем частенько делают это в самый нужный момент, из-за чего их можно отнести к людям, которые весьма успешны в любви и в делах, бизнесе, работе. С другой стороны, они часто рискуют без какой-либо причины. Из безрассудство нередко приводит их к разбитому корыту. Их жизнь порой похожа на американские горки — то вверх, то вниз. Ни о какой стабильности и речи быть не может, однако, они все же успешнее, чем многие другие люди, так как невероятно умны и креативны.

Перепады настроения

Каждый человек будет грустным, если у него что-то не задалось или появилась какая-то проблема. У Водолеев этот эффект проявляется в сотни раз сильнее. Из-за этого их считают типичными представителями «людей настроения». Когда у них все хорошо, они радушны и добры. Как только что-то идет не так, они становятся замкнутыми, озлобленными и необщительными. Самое интересное, что изменения в поведении происходят моментально и порой непредсказуемо для окружающих. Из-за этого с Водолеям часто не хотят общаться, особенно представители таких Знаков как Скорпион, Дева, Козерог, Телец, Весы.

Внезапное перегорание

Водолеи могут две недели подряд работать над каким-то очень важным проектом, а потом просто взять и перестать даже думать на эту тему. Они просто перегорают, пресыщаясь работой над чем-то одним. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям данного Знака почаще отдыхать, развлекаться и иметь сразу несколько важных задач, чтобы переключаться между ними. Очень плохо, когда какое-то дело связано с работой в команде. Людям не нравится, когда Водолеи резко все бросают и теряют запал.

Разделение всего на черное и белое

Для Водолеев не существует золотой середины, что также лишает их удачи и заставляет испытывать некоторые проблемы на пути к целям. Из-за своих радикальных взглядов на мир они порой не видят истины, которая прячется между строк. Если Водолеи хотят быть успешнее в любви и финансовой сфере, им обязательно нужно научиться видеть хорошее в плохом и плохое в хорошем. Без этого никуда.