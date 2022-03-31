Семья Брюса Уиллиса подтвердила его деменцию и завершение карьеры

Вадим Карасев

Семья Брюса Уиллиса подтвердила информацию о его деменции и завершении актерской карьеры из-за заболевания. Продолжать сниматься в фильмах актер не может.

Пост появился в инстаграме (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) его дочерей Румер, Скаут, Таллулы, Ивлин и Мейбл, а также супруги Эммы Хеминг и бывшей жены Деми Мур.

Мы хотели бы рассказать, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем. Недавно ему поставили диагноз "афазия", это влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим сожалением Брюс заканчивает карьеру, которая значила для него очень много.

Это очень сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Как всегда говорит Брюс: "Живи на полную катушку". Вместе мы собираемся поступить именно так.





Брюс Уиллис

Ранее в СМИ появилась информация, что актер, которому недавно исполнилось 67 лет, завершает съемки в нескольких малобюджетных боевиках, чтобы заработать деньги на свое лечение.

Инсайдеры также рассказали, что из-за невозможности запоминать текст ему было сложно сниматься в фильмах и на съемочной площадке использовали микрофон, чтобы помочь актеру с текстом. Ради актера даже отредактировали сценарий фильма "Стекло", где он сыграл одну из главных ролей.

Ксения Смирнова