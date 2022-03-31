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Сенатор Морозов предложил учесть в законодательстве интересы частной космонавтики

Сенатор Морозов предложил учесть в законодательстве интересы частной космонавтики

17:09  Автор: Евгения Филиппова



Важно, чтобы закон о дистанционном зондировании Земли из космоса учитывал интересы и стимулировал частные компании, которые захотят участвовать в создании космических систем в сфере экологии. Об этом сказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на заседании Экспертного совета по совершенствованию законодательного регулирования космической отрасли при Комитете 30 марта. 

«Частный бизнес вплотную подошел к космосу, потому важно, чтобы закон о дистанционном зондировании Земли учитывал интересы частных компаний и создавал механизмы стимулирования, потому что это совершенно новая отрасль экологической повестки, которая должна потянуть за собой новые рабочие места, специальности, идеи», — сказал он.

Сенатор отметил, что многие законы писали, когда еще сложно было представить себе появление космических систем нового поколения, готовность частного космоса выйти на низкоорбитальные траектории. «А наша молодежь вырастет до того, чтобы делать свои спутники и запускать свои ракеты», — добавил он, напомнив, что в России 19 лет работает система спутниковой связи «Ямал», а также состоялся первый запуск частной ракеты на 28 километров.

По словам Морозова, могут понадобиться поправки в законодательство о дистанционном зондировании Земли, о концессиях и о страховании.

«Наш Комитет должен работать с представителями профессионального сообщества, мы должны понимать, какое законодательство мы должны выстроить, что нужно сделать, чтобы наши частные компании, государственные корпорации, частно-государственное партнерство были эффективными, конкурентоспособными на мировых рынках, и в том числе в сфере экологии», — сказал он.

У российских компаний есть производственный потенциал, и в парламенте готовы подготовить необходимые законодательные изменения, подчеркнул сенатор.  


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#космос

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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