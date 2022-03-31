Слух: Microsoft готовит семейный план Game Pass, его запустят в этом году





Разговоры о необходимости семейного плана подписки Game Pass ходят давно. Портал Windowscentral, который известен по проверенным инсайдам из стана Microsoft, сегодня опубликовал материал, в котором утверждает, что семейный план Game Pass будет запущен в этом году.

Согласно информации журналистов, которые ссылаются на свои «достоверные источники», сейчас в Microsoft прорабатывается план запуска семейной подписки Game Pass, которая должна стать доступна уже в этом году. Вот что пишут о семейном плане для Game Pass:

Оплата семейного плана Game Pass обеспечит чистый доступ для пяти игроков к играм во всей библиотеке и будет намного дешевле, чем оплата пяти отдельных учетных записей XGP, как это необходимо сегодня.

Отметим, что пока нет информации о том, сколько будет стоить семейная подписка на Game Pass, и войдет ли она в Game Pass Ultimate.