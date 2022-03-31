Слух: Серия игр Shadowrun может выйти на консолях Xbox





Серия тактических ролевых игр Shadowrun может выйти на консолях, на что указывает рейтинговое агентство в Тайвани. СМИ обратили внимание, что сразу 3 игры серии Shadowrun получили рейтинг в Тайвани для консолей Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. Стоит сказать, что ранее Shadowrun Trilogy анонсировали для Switch на 2022 год, что касается других версий — про них разработчики не заявляли.

Игры серии Shadowrun ранее выходили только на PC, в период с 2013 по 2015 год вышло 3 игры: Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall, Shadowrun: Hong Kong. Все их можно ожидать в ближайшее время на консолях, учитывая выданный проектам рейтинг.





Отметим, что на данный момент разработчики Shadowrun официально не объявляли о планах выпустить проекты на консолях Xbox и Playstation.