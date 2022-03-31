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СМИ: Алла Пугачева ищет работу и школу для детей в Израиле

СМИ: Алла Пугачева ищет работу и школу для детей в Израиле

Вскоре после начала военной спецоперации на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали в Израиль. В начале марта певица попросила не считать эту поездку эмиграцией, объяснив путешествие желанием отдохнуть и поправить здоровье. Однако возвращаться в Россию звездное семейство пока не торопится, а в сети уже обсуждают, что Пугачева и Галкин стали обживаться на новом месте. Так, в СМИ появилась информация, что Примадонна уже ищет работу в Израиле и якобы получила предложение от местного телевидения вести авторское шоу.


Алла Пугачева и Максим Галкин

Шоумен и светский журналист Леван Тодуа усомнился в правдивости этой информации.

Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми. И у Макса Галкина все хорошо в России, это очередная утка СМИ,

— заявил он порталу Blitz+.

Впрочем, ранее Тодуа уже опровергал и выезд Пугачевой за границу, однако вскоре выяснилось, что звезда эстрады все-таки не в России.

Ранее в прессе уже появлялись слухи, что Пугачева якобы начала процедуру получения израильского гражданства, а также подыскивает школу для их с Галкиным детей, Лизы и Гарри.

Пока поклонникам остается гадать, чем же Пугачева и Галкин займутся в Израиле, если предпочтут остаться в этой стране. В начале марта стало известно, что в России зрители стали сдавать билеты на концерты Галкина после того, как он высказался против российской спецоперации на Украине.


Алла Пугачева с детьми

Сейчас, по некоторым данным, Пугачева и Галкин с детьми проживают на вилле в Кесарии, древнем городе на побережье между Тель-Авивом и Хайфой.

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что в Израиль уехал и Сергей Капков — он был замечен в паспортном столе Тель-Авива.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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