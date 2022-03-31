Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае

SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае


Студия Saber Interactive объявила о планах обновить игру SnowRunner до консолей нового поколения. Игра получит апдейт уже в ближайшее время — его выход запланирован на 31 мая 2022 года. В обновленной версии игры SnowRunner заявлена поддержка 4K при 60 FPS, пока без подробностей по другим улучшениям.

Разработчики SnowRunner отмечают, что обновление игры будет бесплатных для всех, кто имеет версии проекта для Xbox One и Playstation 4. Напомним, что игра SnowRunner доступна в подписке Game Pass на приставках Xbox One.

Обновленная версия SnowRunner будет иметь поддержку кроссплатформенного мультиплеера между всеми платформами.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game
SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае
SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае
Лунный день сегодня 31 марта 2022 года
Лунный день сегодня 31 марта 2022 года
Оказалось, Юлия Барановская неплохо зарабатывает на шоу «Мужское/женское»
Оказалось, Юлия Барановская неплохо зарабатывает на шоу
Надежда Бабкина имеет совместный бизнес с молодым мужем
Надежда Бабкина имеет совместный бизнес с молодым мужем
Объявлена дата выхода долгожданной The Stanley Parable на Xbox
Объявлена дата выхода долгожданной The Stanley Parable на Xbox
Анонсирована игра MATCHO для консолей нового поколения и PC
Анонсирована игра MATCHO для консолей нового поколения и PC
Фантастика, скандалы, криминал и секс: главные сериалы весны
Фантастика, скандалы, криминал и секс: главные сериалы весны
Юлия Меньшова высказалась о своей эмиграции
Юлия Меньшова высказалась о своей эмиграции
Татьяна Лазарева заявила, что ее выперли отовсюду
Татьяна Лазарева заявила, что ее выперли отовсюду
Подписчикам Game Pass предлагают купить набор раннего доступа к MLB The Show 22
Подписчикам Game Pass предлагают купить набор раннего доступа к MLB
Dead Cells получает новый бесплатный контент с обновлением Break the Bank
Dead Cells получает новый бесплатный контент с обновлением Break the

Топ на сегодня

София Ротару поделилась фото невестки - именинницы
София Ротару поделилась фото невестки - именинницы
Владимир Кузьмин трагически потерял детей
Владимир Кузьмин трагически потерял детей
Битва книг: "История одного немца" и "Любовь в эпоху ненависти"
Битва книг: "История одного немца" и "Любовь в эпоху
Магнитные бури в апреле 2022 года
Магнитные бури в апреле 2022 года
Ксения Собчак высказалась о скандале комиков
Ксения Собчак высказалась о скандале комиков

Еще по теме

Deliver Us The Moon обновят до Xbox Series X | S с трассировкой лучей
Официально: Dying Light скоро получит обновление до Xbox Series X | S
MLB The Show 22 получит динамические 4K при 60 FPS на Xbox Series X
36 новых достижений добавят в Dauntless с обновлением до Xbox Series X | S