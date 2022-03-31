SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае





Студия Saber Interactive объявила о планах обновить игру SnowRunner до консолей нового поколения. Игра получит апдейт уже в ближайшее время — его выход запланирован на 31 мая 2022 года. В обновленной версии игры SnowRunner заявлена поддержка 4K при 60 FPS, пока без подробностей по другим улучшениям.

Разработчики SnowRunner отмечают, что обновление игры будет бесплатных для всех, кто имеет версии проекта для Xbox One и Playstation 4. Напомним, что игра SnowRunner доступна в подписке Game Pass на приставках Xbox One.

Обновленная версия SnowRunner будет иметь поддержку кроссплатформенного мультиплеера между всеми платформами.

Watch this video on YouTube