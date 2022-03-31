S&P исключил бонды компаний России и Белоруссии из 11 индексов

08:49 Автор: Юлия Катенёва

Провайдер S&P Dow Jones Indices исключил облигации ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов, следует из сообщения агентства.

По итогам консультаций с участниками рынка принято решение, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут удалены из затронутых индексов, следует из сообщения.

28 марта об отзыве рейтингов России объявило агентство Fitch Ratings. Отзыв совершен в связи с введением санкций, пояснили в компании. 15 марта Евросоюз заявил о запрете присваивать кредитные рейтинги компаниям и организациям, зарегистрированным в России. На этом фоне 24 марта Fitch отозвало рейтинги компаний РФ.





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