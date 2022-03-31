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Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России

Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России
Актриса Татьяна Лазарева высказалась о нынешней ситуации. Артистка уже шесть лет проживает в Испании с детьми. Однако несмотря на эмиграцию, артистка иногда прилетала на родину. Теперь же после произошедшего в мире, звезда закрыла для себя тему возвращения. 55-летняя Татьяна Лазарева признается, что у нее хорошо развита интуиция. Журналисты расспросили, каким она видит ближайшее будущее страны. Оказалось, что у артистки весьма печальные прогнозы. «Не рассчитываю, что там это так быстро все закончится. Сейчас только начинается разворачиваться маховик репрессий внутри мозга людей. Это же аналог того что было — доноси. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов», — делилась рассуждениями телеведущая.
Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда считает, что произойдет и моральное разложение населения: «До осени мы будем видеть ужасающий распад общества. Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война в головах. Я не очень горю желанием возвращаться. Простите, но у меня есть возможность. Очень сочувствую тем людям, которые там будут жить. Именно их я хочу каким-то образом поддерживать. Это гражданская война. Хаос». Напомним, что Лазарева переехала в Испанию в 2016-ом. За четыре года до эмиграции артистка пропала со всех российских каналов. На YouTube-канале «Продолжение следует» она призналась, что давно не поддерживает связь с коллегами и более того имеет с ними разные взгляды. «Никаких коллег не осталось в кругу. Я вот утром прочитала, что Гарик Мартиросян открывает огромное количество новых шоу. Не могу сказать, что мы были с ним большими друзьями. Какой коллега? Он, конечно, мне коллега по юмористическому цеху. Но с ним все понятно давно. Какие могут быть иллюзии? И не собираюсь никого переубеждать», — говорила телеведущая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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