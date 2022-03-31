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Техобслуживанием иностранных самолетов займутся российские компании

Техобслуживанием иностранных самолетов займутся российские компании

Тема: Постановления правительства


01:37  Автор: Мария Соколова



Российские компании будут заниматься техобслуживанием и страхованием иностранных самолетов. Такое постановление от 19 марта 2022 года № 412 вступает в силу 31 марта.

Документ утверждает особенности исполнения договоров аренды и лизинга (финансовой аренды) иностранных воздушных судов и авиационных двигателей в 2022 году.

Установлено, что при исполнении этих соглашений расчеты между арендодателем и арендатором осуществляются в порядке, установленном российским законодательством, которое предусматривает специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности.

Согласно постановлению, арендатор обеспечивает эксплуатацию иностранных самолетов и вертолетов, авиационных двигателей, а также их техническое обслуживание и ремонт в организациях, имеющих документ, подтверждающий их соответствие требованиям федеральных авиационных правил, утвержденных Воздушным кодексом России.

Речь идёт о том, что ремонтировать и обслуживать самолеты в лизинге будут отечественные компании. Например, разрешение на обслуживание самолетов западного производства с российской регистрацией уже получила компания «А-техникс», входящая в группу «Аэрофлот». Об этом 17 марта сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Законы, вступающие в силу с 31 марта


Страховать иностранные самолеты будут в российских страховых и перестраховочных организациях на условиях, эквивалентных тем условиям, которые предусмотрены договором об аренде. Постановление применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года.

Эти меры связаны с тем, что Евросоюз в конце февраля запретил продажу России воздушных судов и запчастей к ним, а также оказание российским авиакомпаниям услуг по страхованию и техобслуживанию гражданских самолетов. Производитель авиационной техники Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний и поставку запчастей, с аналогичным заявлением выступили в Airbus.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#авиа


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По материалам: pnp.ru

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