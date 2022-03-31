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Телеграм-каналы: Сергея Капкова заметили в Тель-Авиве

Телеграм-каналы: Сергея Капкова заметили в Тель-Авиве

Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков находится в Израиле. Об этом пишет телеграм-канал "Антиглянец" со ссылкой на свои источники. В подтверждение этой информации опубликована фотография из паспортного стола Тель-Авива, на которой запечатлен Капков.

Работа чиновником дает о себе знать: даже в паспортный стол Тель-Авива Сергей Капков заявился в галстуке,

— написали в канале.

Ранее слухов об отъезде Капкова за границу в сети не было, но известно, что свой инстаграм* он не обновлял еще с 7 февраля.


Сергей Капков

Сергей Капков долгое время занимал различные государственные должности: работал в правительстве Чукотского автономного округа, был депутатом Госдумы, позднее переключился на сферу культуры. Капков занимал должность директора парка Горького, работал в департаменте культуры Москвы, где сосредоточил свое внимание на работе по обновлению московских театров и общественных пространств.

Например, при нем ныне уехавший во Францию Кирилл Серебренников был назначен художественным руководителем Театра им. Н. В. Гоголя. В настоящее время Капков возглавляет Центр урбанистики.


Сергей Капков с Кириллом Серебренниковым и Константином Богомоловым

Капков известен и как светский персонаж. В 2010 году в прессе появились слухи о его романе с Ксенией Собчак, которая в начале марта также улетела в Израиль. В 2011 году он получил премию "Открытие года" по версии журнала GQ за свою деятельность по изменению парка Горького. Капков также был патроном музея "Гараж", основателями которого являются Роман Абрамович и Даша Жукова, и регулярно появлялся на мероприятиях музея.

За границей уже месяц находится и бывшая жена Капкова Софья и их общая дочь Зои. У Капкова также есть двое детей от первого брака с Екатериной Гринчевской.


Сергей Капков и Даша Жукова
Роман Абрамович и Сергей Капков
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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