Вучич заявил о полной зависимости Сербии от российского газа

23:09 Автор: Илья Сокольникас, Белград

В данный момент сербская экономика полностью зависит от российского газа, в связи с чем Белград надеется добиться хорошей цены на «голубое топливо» на переговорах с Москвой. Об этом в эфире программы «Око» на национальном телеканале РТС в четверг заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер напомнил, что в настоящее время страна получает российский газ по цене 270 долларов за тысячу кубометров при закупке шести миллионов кубометров в день, тогда как дополнительные объёмы обходятся значительно дороже.

«Верю, что это вопрос переговоров и мы можем получить хорошую цену. Это очень важно, потому что мы можем работать над диверсификацией и должны работать над этим, но в данный момент мы на 100% зависим от российского газа и люди должны об этом знать. Это не вопрос, который касается только наших домохозяйств и обычного человека, но и вопрос наших фабрик, трудоустройства наших людей, вопрос, который очень важен для всей нашей экономики», — отметил Вучич.

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Говоря о планах по введению антироссийских санкций, президент отметил, что Сербия озвучила свою позицию, которая была исключительно выверенной и продуманной. «Мы реагировали обдуманно, мне кажется, что мудро, ответственно и серьёзно. И это решение Сербии. Будет ли на нас оказываться давление? Не сомневаюсь, что будет. Но Сербия серьёзная страна и будет реагировать соответственно», — заявил он.

Вучич заверил, что несмотря на статус кандидата на вступление в ЕС, Сербия будет поступать в соответствии со своими национальными интересами.

«Когда канцлер (ФРГ Олаф) Шольц говорит, что Германия не может обойтись без российского газа и нефти, что поставило бы под угрозу Германию; когда вчера вся немецкая химическая промышленность заявляет о том, что не сможет выжить, если ей не обеспечат достаточные поставки газа — в таком случае они должны понимать и маленькую Сербию, которая значительно слабее Германии, которая, к слову, не входит в ЕС. Сербию, которую не бомбила Россия, и не Россия совершила на неё агрессию, а 19 других стран всего лишь двадцать с небольшим лет назад», — подытожил политик.

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