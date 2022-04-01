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19 вещей, которые способны довести до бешенства даже человека со стальными нервами

19 вещей, которые способны довести до бешенства даже человека со стальными нервами

Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни. Если с большими проблемами, как правило, мы справляемся героически, то различные мелочи нередко выводят нас из себя. Конечно, не стоит относиться к ним чрезмерно серьёзно. Достаточно выплеснуть возмущение наружу, сделать парочку фотографий на память и поделиться о наболевшем с друзьями. Поверьте, нервная система дороже. Подобные раздражители в буквальном смысле подстерегают нас на каждом шагу, поэтому смиритесь с тем, что они никуда и никогда не исчезнут.

Отличная тара для арахисового масла

Складывается впечатление, что на упаковках кто-то посидел.

Единственный вопрос — зачем делать маслёнку такой маленькой?

Производители ПК! Пожалуйста, ради бога, увеличьте расстояние между разъёмами USB!

Я только что купил ноутбук за 2000 долларов. Угадайте, куда они поместили кнопку выключения?

Ни ребенок, ни теща не ценят игровую консоль ценой в половину зарплаты


Дочь купила новые карандаши. Их внешний вид сводит её с ума

Вы только посмотрите, как моя жена ест буррито

Как мой брат складывает посуду

Рано или поздно я зарежусь, если мой муж не прекратит так сушить нож

Мой парень не хочет снимать плёнку с компьютера, и это ужасно раздражает

Кто-то из моей семьи убрал молоко в холодильник. Это очень щедро с их стороны

Этот парень сидит рядом со мной в кино

Возможно, так выглядит типичный работник на удалёнке.

Так моя жена выбрасывает большие коробки. Видимо, об экономии пространства ей ничего не известно

Никогда не делайте так. Такой товар уже вряд ли кто-то купит

Это буквально худшее, что я когда-либо видел

Я долго не мог понять, куда подевалась цифра 9

Рука дрогнула и это теперь не бокальчик прохладительного, а сплошное расстройство

Это дом, который разрезает тротуар

Открыла банку с фасолью и не нашла ни единого боба. Отличный ужин

Если вас по-прежнему не удалось вывести из себя, предлагаем взглянуть на ещё одну подборку с невероятно раздражающими вещами.

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По материалам: Юмор

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