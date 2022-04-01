26 примеров бессмысленной и беспощадной логики из мультфильмов, которая взорвет вам мозг

Портал Bored Panda собрал некоторые из самых нелепых примеров мультипликационной логики, чтобы показать, как мир анимации отличается от реального.

Эти 26 примеров убийственной логики точно вынесут вам мозг!

1. Они же могут легко выбраться!

2. Ходят без одежды каждый день - надевают купальники на пляж

3. Гениально...

4. Слушает музыку черепом. Окей...

5. Говорит Золушке, что она любовь всей его жизни, затем забывает, как она выглядит и ищет ее во всем Королевстве по размеру ноги

6. Это уже попахивает рабством!

7. Празднуют Рождество задолго до рождения Христа

8. Как это вообще работает?

9. Как показать, что пара жената? Сделать их похожими на брата и сестру!

10. Находит бездыханное тело в лесу - целует его

11. Поразительно, неужели в Королевстве не нашлось кого-то с таким же размером ноги, как у Золушки?

12. А это уже каннибализм

13. Почему на теле у Тарзана нет ни одного волоска?

14. Слушает музыку глазами

15. Как Финес вообще надевает футболку?

16. Привет, физика

17. Так это строение черепа, а не волосы?

18. Гравитация не работает, пока не посмотришь вниз

19. Как можно потерять туфлю, которая сидела на ноге идеально?

20. Вламываешься в чужой дом - уберись!

21. Не важно, как ты выглядишь, если ты удерживаешь ее взаперти

22. Камень, ножницы, бумага!

23. У отца есть трезубец - шокирована вилкой!

24. Слишком сложно...

25. Птица. Летает. На. Самолете!

26. Мышь пугается мыши...