5 причин, почему стоит посещать психотерапевта

1. Мнение, что к психотерапевту ходят «ненормальные люди» – стереотипное, навязанное нам за годы СССР и не является объективным в мире.

2. Психотерапевт (хороший психотерапевт, профессионал) помогает человеку самостоятельно разобраться не только в вопросах, которые беспокоят его, а и понять почему и в связи с чем они возникают и что «Я» хочу с этим делать.

3. Объективно разобраться со своими вопросами можно только с помощью другого человека – профессионала – психотерапевта, который помогаем не «закрутиться» в собственных размышлениях.

4. Причины происходящих сложностей, часто лежат намного глубже, чем мы думаем, и только психотерапевт может провести терапию и помочь прийти к пониманию и решению этого.

5. Ваш ответ на поставленный вопрос.

Что сказать, да, западные традиции часто приходят и к нам. Это и не удивительно, мы ведь тоже живем в Европе, хотя бы географически. В большинстве европейских государств и США поход к психотерапевту – это совсем не удивительно, а еще чаще – поход к семейному психотерапевту. Почему же существует такое отличие во взглядах на визит к психотерапевту у жителей стран СНГ? Согласитесь, даже те, кто посещают психотерапевта, вряд ли в этом признаются даже близким, ведь это часто вызывает стереотипную реакцию. Значит, ты «ненормальный», а проще говоря, псих, в той или иной степени. Итак, причины, почему ходить к психотерапевту стоит:Второе, что часто заставляет воздержаться от визита к психотерапевту, это внутренний вопрос: «А зачем?». Действительно, а зачем…Думаю, в этот момент многие люди скажут: «Я могу разобраться во всем и без посторонней помощи. Я же сильный человек! Я все смогу сама или сам». Но, прошу, дочитайте, все же, до конца. Это естественная реакция, кто же хочет признаваться в своих слабостях, и в первую очередь, самому себе. А как это Вам, всегда быть сильным человеком, легко? Не устали ли Вы нести бремя обязанностей и все «надо»? Даже самые лучшие психологи и психотерапевты не всегда могу самостоятельно решить свои вопросы, проблемы. Им тоже нужна помощь профессионалов. И это не потому, что «Сапожник без сапог». Просто проводить психотерапию самому себе невозможно. Погружаясь в свои субъективные мысли, мы не можем видеть мир и происходящее глазами других людей, людей с которыми мы живем в этом мире рядом.Если у Вас есть близкие, которым Вы доверяете, и можете поделиться с ними своими вопросами, посоветоваться с ними, это здорово. Только очень часто причины того, что происходит с нами сегодня, могут быть намного глубже, чем мы думаем. Они могут быть связаны с событиями, случившимися в детстве: в семье, с близким другом, учителем. Не разобравшись с причинами, мы, конечно, можем разрешить возникшую ситуацию, но мы не исключим возникновения подобного в дальнейшем снова.И еще. Задайте себе вопрос: «Что для меня важнее: разобраться и жить в гармонии и понимании с другими и самим собой, или постоянно задаваться вопросами «Почему происходит так, а не иначе?» и «Что мне делать?»Решение за Вами. У каждого свой путь.