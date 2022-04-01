Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине

Актер Алексей Чадов не понимает, почему власти так сделали. Артист в шоу «Алена, блин!» выразил свое удивление, что стал в какой-то момент неугодным на Украине. «Я попал в список неугодных на Украине. При этом у меня прадед — украинец. Герой Великой Отечественной войны. Во мне течет какой-то процент украинской крови. Зачем запрещать въезд человеку, который пацифист. Я за мир, уважение и диалог. Для меня это было странное решение. Мне не хочется ездить туда, где меня не любят. Это как минимум глупо», сказал Алексей Чадов.Алексей Чадов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Чадов, это жизнь и выбор соседей, как жить дальше. «Здесь бы в своем огородике грядочки прополоть. Зеленский — хороший актер. Он сделал неплохую карьеру. У него большая аудитория. Он актер комедийного жанра. Он не актер глубоко драматического содержания», — заявил Чадов. Напомним, что Алексей Чадов — один из самых известных российских актеров. В свое время ему был запрещен въезд на Украину.