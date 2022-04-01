Алексей Чадов заявил, что не намерен жениться на своей пассии

40-летний актер Алексей Чадов рассказал о личной жизни. Артист десять лет состоял в отношениях с Агнией Диктовските, из которых лишь три года они были женаты. Однако неудачный брак оказал сильное влияние на актера, поскольку прошло уже семь лет после развода с коллегой по цеху, а он все еще не стремится вновь жениться. При этом звезда сериалов «Московский роман» и «Улетный экипаж» не скрывает, что сейчас рядом с ним есть возлюбленная, однако никаких серьезных планов с ней он не строит. По слухам, Чадов уже четыре года встречается с тренером по йоге Ляйсан Галимовой. В прошлом году они начали вместе выходить в свет, а этой зимой делились кадрами из отпуска в Таиланде, куда Алексей взял и своего сына Федора от Диктовските. Но, несмотря на видимую идиллию, актер довольно категоричен в своем видении будущего и позволяет себе жестко высказываться о нынешней спутнице.Алексей Чадов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если бы я женился, об это узнали бы все, но сейчас таких планов в отношениях, которые у меня есть, я не строю», — заявил артист в интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу. Ведущая совершенно закономерно поинтересовалась у Алексея, не думает ли он, что его избраннице будет неприятно услышать подобные слова. Однако Чадов заверил, что успел все обсудить с Ляйсан, поэтому никаких обид не предвидится. «У меня нет принципиальной позиции не вступать в брак. Как только я пойму, что вот мать моих детей, это произойдет в секунду. Для меня по-прежнему институт брака, семьи, он не погиб. Просто, более серьезного хочется к этому отношения. Ты все равно же видишь перспективу отношений, ты чувствуешь, по судьбе ли тебе человек, для чего вы встретились, и когда ты понимаешь, что для такого серьезного скрепа семейного, это сразу же ощущается», — объяснил актер свою позицию.