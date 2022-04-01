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CD Projekt RED может снова отложить релиз «Ведьмак 3» для Xbox Series X | S

CD Projekt RED может снова отложить релиз «Ведьмак 3» для Xbox Series X | S


Несколько недель назад студия CD Projekt RED выпустила обновление Cyberpunk 2077 до консолей нового поколения. Но давно не появляется новостей об обновлении «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S и Playstation 5, которое было анонсировано еще в 2020 году, а в 2021 году его дату выхода перенесли на второй квартал 2022 года.

Появились слухи, что CD Projekt RED может вновь отложить выход обновления «Ведьмак 3» из-за разрыва отношений с офисом студии Saber Interactive, который находится в России. На это указывают несколько СМИ (GameMag, iXBT), ссылаясь на свои источники. Именно российский офис занимался разработкой апдейта «Ведьмак 3» до консолей нового поколения. Официально на данный момент CD Projekt RED не сообщала о планах перенести дату релиза next-gen апдейта для «Ведьмак 3».

Напомним, что ранее студия CD Projekt RED объявила о прекращении продаж своих игр на территории России.

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По материалам: newxboxone

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