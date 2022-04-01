Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (17 новых фото)

Они очаровательны, и, судя по тому, как они правят Интернетом, кошки забавны. Конечно, иногда они могут быть озорными, считая ваши комнатные растения своими злейшими врагами или сбрасывая вещи с кухонного стола безо всякой причины. Но если вы спросите нас, это все часть их очарования.

Неудивительно, что многие любители кошек ломают голову, пытаясь понять, почему эти загадочные существа ведут себя определенным образом. Они даже создали онлайн-сообщество, чтобы поделиться своими переживаниями и смехом. И сегодня мы собрали новую подборку фото странных котиков.

[url=https://onedio.ru/news/chto-ne-tak-s-moej-koshkoj-vladelcy-delyatsya-fotografiyami-svoih-strannyh-pitomcev-51598?oioembed]Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев - onedio.ruЧто не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (15 новых фото) - onedio.ru