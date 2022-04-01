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Деми Мур встречается с шеф-поваром, который младше нее на 13 лет

Деми Мур встречается с шеф-поваром, который младше нее на 13 лет

Деми Мур завела новый роман: как рассказали инсайдеры портала PageSix, избранником голливудской актрисы стал швейцарский шеф-повар Дэниел Хамм, который владеет сетью ресторанов в Нью-Йорке. Новый возлюбленный 59-летней актрисы младше нее на 13 лет.

Кроме занятий ресторанным бизнесом, мужчина пишет книги по кулинарии и активно занимается благотворительностью — во время пандемии в 2020 году компания Хамма раздавала обеды людям, которые столкнулись с нехваткой продовольствия.


Дэниел Хамм

Деми Мур и Дэниел Хамм вместе появились на Неделе моды в Париже и посетили показ бренда Chloe.

На данный момент эти отношения очень страстные, но непростые. Дэниел много работает в своих ресторанах, но они находят время, чтобы провести время вместе, и устраивают романтические ужины в его ресторанах, — рассказывают инсайдеры.


Дэниел Хамм

У Деми Мур уже был роман с мужчиной, который был младше нее. В 2005 году она вышла замуж за актера Эштона Катчера, с которым развелась в 2011 году. По словам Деми, которая написала об этих отношениях в своих мемуарах, Катчер не раз изменял ей и принуждал к групповому сексу.


Деми Мур

Ранее Деми Мур поздравила в соцсетях своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, с которым она тепло общается. Они часто проводят время с общими дочерьми и новой семьей Уиллиса. Сам актер завершает свою карьеру по состоянию здоровья — у него диагностировали афазию, проявлением которой является нарушение речи.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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