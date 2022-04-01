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Депутатам напомнили об истечении срока подачи деклараций о доходах

Депутатам напомнили об истечении срока подачи деклараций о доходах

10:07  Автор: Виктория Карташева



Сегодня истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

«У депутатов Государственной Думы остался один день для подачи сведений о доходах и имуществе за 2021 год. К настоящему моменту декларации подали 443 депутата», — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напоминал депутатам о необходимости вовремя подать декларации, подчеркнув, что 1 апреля зафиксировано в качестве крайнего срока. Данные должны быть опубликованы на официальном сайте палаты в течение 14 рабочих дней. По информации на 30 марта декларации подали 414 депутатов.


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«Моим коллегам, которые ещё не отчитались, могу посоветовать: сдайте декларации в срок», — заключил ранее Володин.

По словам зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева, возглавляющего Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, все российские сенаторы уже предоставили необходимые сведения о доходах и имуществе.



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По материалам: pnp.ru

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