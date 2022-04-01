Джим Керри заявил о завершении карьеры

Вадим Карасев

Комедийный актер Джим Керри заявил, что собирается завершить актерскую карьеру.

Своими планами он поделился с журналистами Access Hollywood. Актер рассказал, что собирается уйти на пенсию и вести спокойную жизнь.





Я мог бы продолжить карьеру. Но мне очень нравится моя спокойная жизнь. Я люблю рисовать на холсте, люблю свою духовную жизнь.

Я чувствую — и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой звезды — что с меня достаточно. Я сделал достаточно,— заявил 60-летний актер.





Джим Керри

Он добавил, что может согласиться на роль, только если получит предложение сняться в действительно выдающемся проекте. Но если вдруг ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, а я вдруг пойму, что людям будет очень важно это увидеть, то, возможно, я вернусь.

Последний фильм участием актера, "Соник в кино 2", выйдет на экраны 8 апреля.

Джим Керри считается одним из самых популярных комедийных актеров. На его счету — роли в таких фильмах, как "Маска", "Лжец, лжец", "Шоу Трумана", "Эйс Вентура" и других.

Керри снимался и в драмах — он известен по картине "Вечное сияние чистого разума" с Кейт Уинслет.

Ксения Смирнова