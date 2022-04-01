Евгения Медведева заявила, что полуголую попку видел весь мир

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей откровенной фотосъемке. Спортсменка и неоднократная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему решилась на откровенную фотосессию для одного из популярных журналов. «Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то поуспокоилась», сказала Евгения Медведева.Евгения Медведева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Евгении Медведевой, она не тот человек, который постит каждый день в соцсетях фотографии в купальниках. В какой-то момент она была вообще против наготы. Позже разглядела в себе женственность и начала оголять плечи, сообщает maximonline.ru. Напомним, что Евгения Медведева на Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году заняла второе место. Она уступила только своей соотечественнице Алине Загитовой.