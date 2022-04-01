Грызлов: Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к лету

18:17 Автор: Варвара Комарова

Источник: РИА Новости

Россия и Белоруссия планируют к лету полностью отменить роуминг между двумя странами, сообщил посол в Минске Борис Грызлов, передает РИА «Новости».

Ранее об отмене платы за входящие звонки в страны сообщали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Сегодня, 1 апреля, и это не шутка, отменен роуминг на входящие телефонные звонки, а полностью роуминг будет отменен, в соответствии с решением группы высокого уровня (Совета министров Союзного государства. — Прим. ред.), до 1 июня», — заявил Грызлов.

Также он отметил, что сейчас страны переживают важный период построения Союзного государства и напомнил о 28 отраслевых программах по экономической интеграции, которые сейчас активно реализуются.

На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 4 ноября прошлого года президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили 28 отраслевых программ, направленных на повышение благосостояния граждан и формирование общего экономического пространства. Речь, в том числе, идет о создании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также формировании единой аграрной и промышленной политики.

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