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Игру Cloning Clyde на Xbox сейчас можно забрать бесплатно

Игру Cloning Clyde на Xbox сейчас можно забрать бесплатно


Вчера стали доступны бесплатно первые апрельские игры по программе Games With Gold. В этом месяце в Бразилии одной из игр, которую раздают по подписке, является Cloning Clyde. Этот проект не дают забрать бесплатно в других регионах, но ничего не мешает заполучить игру из Microsoft Store через браузер со страницы игры в Бразилии.

Ниже в блоке с игрой прямая ссылка, которая ведет на страницу Cloning Clyde в Microsoft Store Бразилии. Авторизуйтесь под своим аккаунтом Xbox и заберите к себе проект с Xbox 360, который работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет обратной совместимости.

Cloning Clyde

Клайд — неразумный персонаж, который охотно подписывается на генетические эксперименты, которые будут проведены над ним за 20 долларов. Из-за неисправности машины для клонирования Клайда клонировали сотни раз.
Перейти в Microsoft Store

Cloning Clyde — это платформер-головоломка, в которой предстоит за клонов бежать из лаборатории. В игре можно переключаться между несколькими клонами, чтобы проходить различные сложные препятствия.

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По материалам: newxboxone

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