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Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства фигуристов

Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства фигуристов
Фигурист и хореограф Илья Авербух считает, что если изоляция России продлится долго, то спортсменам придется искать другие пути выхода на мировую арену. Российским спортсменам сегодня приходится несладко. Достаточно вспомнить последние мировые соревнования, чтобы понять: наши гимнасты, фигуристы, атлеты выходят на арену под колоссальный прессинг. Известный хореограф Илья Авербух уверен, что этот фактор подрывает все желаете бороться за победу, но куда страшнее изоляция, в которой оказывается Россия. Руководитель шоу «Ледниковый период» предрек смену гражданства российскими фигуристами в случае длительной изоляции нашей страны. «Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — заявил Авербух на «МАТЧ ТВ».
Илья Авербух и Татьяна Тарасова Прогнозы фигуриста начнут сбываться довольно скоро, если ничего не изменится, уверена и Татьяна Тарасова. Известный тренер и бессменная судья проекта «Ледниковый период» поддерживает мнение коллеги. «Может, конечно, может такое быть, могут начать уезжать. Я тоже так думаю», —  сказала Woman.Ru Татьяна Тарасова. Она подчеркивает, что спортсмены тратят массу сил, проводят в тренировках по 12 часов в сутки, пока другие отдыхают. К сожалению, время у тех, кто посвятил свою жизнь спорту, идет очень быстро. И каждый пропуск международных соревнований может стать последним в карьере, так что осуждать фигуристов за смену гражданства не стоит. «А за что их ненавидеть и осуждать, если они поменяют гражданство?» — задается вопросом Тарасова. Не исключено, что в случае, если российские спортсмены решат сменить гражданство, их накроет волна народного гнева. «Не всем людям свойственно осуждать других, есть те, кто все понимают. А осуждают только придурки и пусть осуждают, никому не интересно их мнение. А для ребят это жизнь», — заключила Татьяна Тарасова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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