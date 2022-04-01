Ингеборга Дапкунайте из-за спецоперации уехала в Брюссель и жалеет, что не покинула Россию раньше

Вадим Карасев

Российская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, в отличие от многих своих коллег, долго не комментировала лично спецоперацию России на Украине и не говорила о своем местонахождении. Но сегодня выяснилось, что актриса покинула Россию еще в первые дни спецоперации и сейчас живет в Брюсселе вместе со своим пятилетним сыном Алексом, мамой и сестрой. Об этом Дапкунайте сама рассказала в интервью литовскому изданию LRT.

Актриса сказала, что именно спецоперация является основной причиной ее отъезда и она осуждает действия России. Дапкунайте также призналась, что считает теперь ошибкой, что не уехала из России раньше — после присоединения Крыма в 2014 году.

Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, это была ошибка. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий,

— сказала она.

На вопрос, почему она так долго не высказывалась на эту тему, Ингеборга ответила, что еще в самом начале событий подписала коллективное письмо Фонда помощи хосписам "Вера".

Моя подпись там есть, так что мне показалось, что моя позиция была очень четкой,

— сказала актриса.





Ингеборга Дапкунайте

Актриса отметила, что неоднозначно относится к бойкоту российских артистов на Западе и так называемой "культуре отмены", но нежелание украинцев работать с россиянами она понимает.

Если говорить о россиянах, которые не поддерживают войну и которые, допустим, уезжают, а их не хотят принимать, потому что они русские, то, конечно, можно сказать, что это неправильно, потому что именно они не поддерживают то, что происходит в России.

Зрители должны решать сами, мы не можем вести себя так, как будто мы нянька для публики, им не пять лет. Зрители сами решают, что они хотят смотреть, а что нет. Но запрет — это цензура, и тогда вопрос в том, где мы остановимся. Сейчас мы живем в мире, где все только белое или черное, очень трудно найти серое. Однажды мне сказали, что это все равно что стоять на двух льдинах: если вы сразу на обеих, у вас ничего не получится — вы упадете в воду,

— сказала актриса.

Дапкунайте при этом отметила, что "каждый имеет право на собственное мнение", и она "должна уважать его".

Актриса родилась в Вильнюсе, но прославилась, снимаясь в советском и российском кино. Звездными стали роли в фильмах "Интердевочка" и "Утомленные солнцем". С 1990-х годов Дапкунайте также работала за рубежом, играя в театре в Лондоне и снимаясь в небольших ролях в голливудских картинах, в том числе ее можно увидеть в фильмах "Миссия невыполнима" и "Семь лет в Тибете". В последние годы Ингеборга играла в московском Театре наций. Ранее из-за спецоперации из России уехала коллега Дапкунайте по столичному театру Чулпан Хаматова.

Надя Бесчетникова