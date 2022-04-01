Ингеборга Дапкунайте эмигрировала в Бельгию

59-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России и призналась, что надо было это сделать раньше. Известная литовская актриса, которая в последние годы практически жила и работала в России, заявила о том, что уехала в конце февраля. Причиной стали политические предпочтения артистки. Ингеборга Дапкунайте встретилась с литовскими журналистами и рассказала о том, что месяц назад перебралась из России в Брюссель. На это она решилась после того, как на Украине начались известные политические события. «Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная заключается в том, что проводится так называемая специальная операция... И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — пояснила звезда «Интердевочки».Ингеборга Дапкунайте фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) По ее словам, она очень переживает за все, что происходит сейчас в мире, и считает, что нужно было уезжать еще несколько лет назад. «Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — заявила звезда. При этом больше всего знаменитость беспокоится за то, как дальше будут работать благотворительные организации, в том числе фонды «Вера», «Подари жизнь» и «Дети-бабочки». Их руководители выражают озабоченность сложившейся ситуацией и просят обратить внимание на своих подопечных, которым ежедневно требуются дорогостоящие лекарства и уход. Дапкунайте подписала их коллективное обращение к властям. Дапкунайте также отметила, что не поддерживает ту русофобию, которая сейчас активно распространяется в мире. Она прекрасно относится к русской культуре и не понимает, почему на людей идет массированная атака западных и европейских стран.