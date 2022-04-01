Яна Рудковская рассказала об операции по уменьшению груди

47-летняя продюсер Яна Рудковская высказалась о будущей пластике. Бизнесвумен поделилась с подписчиками в Telegram печальной историей о том, как с молодости она страдает из-за большой груди. Еще зимой стало известно, что продюсер сделала операцию по уменьшению бюста – с пятого размера до второго с половиной. Однако, как выяснилось, пластика имела лишь временный эффект, и спустя год параметры жены Евгения Плющенко изменились, поэтому ей в обозримом будущем вновь потребуется хирургическое вмешательство. «Спустя год грудь снова выросла! Я понимаю, что через пару лет снова лягу под хирургический скальпель, потому что хочу иметь не более 3-го размера! Сейчас у меня 3-й размер. За год грудь выросла на полразмера! К слову, сейчас мой вес 52-53 кг», — пожаловалась наставница Димы Билана.Яна Рудковская в купальнике - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Рудковская призналась, что предстоящая операция будет не второй, а уже третьей по счету, поскольку бороться с внушительным бюстом она начала еще в 39 лет, родив сыновей Николая и Александра. Тогда обратиться к пластическому хирургу продюсера вынудили постоянные боли в спине, а также желание выглядеть привлекательно. Но она и подумать не могла, что так и не сможет стать обладательницей маленькой груди. «В 27 лет я родила Колю — первого сына. Я не кормила, у меня не было молока, и тем не менее моя грудь после родов увеличилась с 4-го до 5-го размера! Все бы ничего, но вес был 50 кг. У меня начала болеть спина. Лямки от бюстгальтеров оставляли следы и давили. Я промучилась до 39 лет, и в 2014 году в Израиле, год спустя после родов Саши, я решилась на хирургическое вмешательство. Для меня это было все равно счастье, которое продлилось ровно 2 года! В 2016-м моя грудь выросла снова до 5 размера! Спина начала болеть еще больше», — рассказала Рудковская.