Ксения Бородина высказалась о предательстве известного рэпера

Ведущая Ксения Бородина прошлась по реперу Face. Вчера Юрий Дудь опубликовал интервью с рэпером Face, который недавно решил эмигрировать. В беседе с журналистом артист сделал ряд резких заявлений в адрес соотечественников, чем вызвал волну негодования общественности. Пять лет назад рэпер Face в интервью Юрию Дудю признавался, что выразил бы Путину при встрече только слова благодарности: «Я сказал бы: «Спасибо, что уронили Запад». И все». Однако со временем взгляды музыканта изменились, а в связи с нынешними политическими событиями в мире, он и вовсе стал резок в высказываниях. В недавней беседе с Дудем артист уже не нашел, что мог бы сказать президенту, зато прошелся по всему народу в целом. «Я не могу отменить тот факт, что я русский. Я этим не горжусь, но отменить не могу. Но в данный момент мне стыдно за действия всех граждан России, в том числе и за себя. Стыдно за то, что происходит сейчас, за то, что каждый из нас мог сделать больше. И я знаю, что лично мог сделать больше», — заявил он.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Слова 24-летнего Face многие восприняли, как оскорбительные. Пришла в ярость и ведущая одиозного шоу «ДОМ-2» Ксения Бородина. Теледива упрекнула певца за надпись на одежде «Я ненавижу Москву». «Заработать все деньги в Москве и надеть худи с такой надписью… Причем денег столько, что надолго хватит, как он сам говорит. Ты имеешь право на любую боль, сопереживание, эмоции и чувства, на любую позицию, но так противно смотреть на это лицемерие и предательство», — заявила она. Звездная брюнетка отметила, как сильно переменился музыкант: «Интервью сильно отличается от первого, про это даже спорить не стану, где-то умнее стал точно. Но ты писал текст про Родину, а теперь решил убежать в Америку, что очевидно, поэтому надо срать на Родину... Стану писать песни на английском языке и поеду туда». Подписчики поддержали Бородину в комментариях. Они отметили, что гордятся своим происхождением в отличие от рэпера. «Дно и предательство»; «Деньги не пахнут для таких особей»; «Чудовище в татухах. Продажный чел. Но предателей нигде не любят», — пишут пользователи.