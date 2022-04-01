Миллион долларов за самолет и десять тысяч за военный автомобиль: сколько Украина будет платить за добровольно сданную технику оккупантов?

Верховная Рада приняла закон, который позволяет получить вознаграждение за пригодную к применению технику российских нацистов, сданную Вооруженным силам Украины.На сайте Верховной Рады опубликовали прайс за трофейную технику (в долларах США).Так, боевой самолет, корабль первого или второго ранга потянут на миллион долларов. Боевой вертолет и корабли третьего и четвертого рангов оценили вдвое дешевле — полмиллиона.За реактивные системы залпового огня заплатят 25-35 тысяч долларов, в зависимости от калибра (больше или меньше 122мм). Танки — по 100 тысяч долларов за штуку, БМП и бронетранспортеры по 50 тысяч. За некоторые виды военных авто можно получить до десяти тысяч долларов.Согласно законопроекту 7229, который лег в основу документа, заработать на вражеской технике могут и мирные украинцы, и наши защитники, а также военные рф. Для последних прописаны условия конфиденциальности.Выплачивать деньги планируют из государственного бюджета, причем только за целую и пригодную к применению технику.