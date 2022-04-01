Минприроды: Экологический контроль из-за приостановки проверок не ослабеет

14:41 Автор: Анна Шушкина

Приостановка плановых проверок Росприроднадзора на этот год не приведет к ослаблению экологического контроля. Об этом сказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Сейчас существует разговор о том, что в новых экономических условиях, когда плановые проверки были приостановлены, снизится контроль качества охраны окружающей среды, отметил Козлов. По его словам, это не так.

«Безопасность и экология для нас превыше всего. И несмотря на то что Росприроднадзор, как и другие надзорные органы, приостановил плановые проверки на этот год, как это было принято в первых мерах поддержки, внеплановые проводить мы можем, поэтому экологический контроль не ослабеет», — сказал министр.

Если поступят соответствующие сигналы, органы надзора будут выходить на эти объекты, заверил он.





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