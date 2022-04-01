Наталья Поклонская обиться за свою жизнь

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, почему ходит с охраной. Политик в шоу «Скажи Гордеевой» объяснила, почему уже восемь лет вынуждена передвигаться исключительно с охраной. «Различные движения то мне смертный приговор вынесли, то взрывать хотели. Мы обнаружили взрывное устройство. Угроза имеется. Я привыкла ходить с охраной. Моя жизнь с 2014 года изменилась. Вообще началась другая жизнь», рассказала Наталья Поклонская.Наталья Поклонская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Наталья Поклонская, три года назад она сделал татуировку — птицу Феникс. «Мы с дочерью вместе сделали. Такая вот новая точка отсчета, новый период в жизни. Я ей обещала. Дочка — мой друг. Ей сейчас 17 лет. Она очень взрослая. В нашей маленькой семье каждый имеет свою точку зрения. Дочка очень переживает. У нас там родные, на Украине. И она, и я любим Украину», — заявила Наталья Поклонская. Напомним, что Наталья Поклонская — заместитель руководителя Россотрудничества. Она бывший прокурор Крыма.