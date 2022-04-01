Николай Басков высказался о требованиях Англии к известному теннисисту

Певец Николай Басков в ужасе от попытки унизить Россиян. Как отметил музыкант, европейцы и американцы хотят, чтобы россияне публично на весь мир отказались от родной страны. Артист в «Телеграме» отреагировал на заявление министра спорта Великобритании Найджела Хаддлтона, который выдвинул определенные условия российскому теннисисту Даниилу Медведеву для его участия в «Уимблдоне».Николай Басков «Ну тут все понятно в продолжении ситуации с Нетребко. Они хотят нас унизить и заставить на весь мир отказаться от России», сказал Николай Басков. Ранее стало известно, что Даниил Медведев, если пожелает участвовать в «Уимблдоне», должен будет подписать заявление, в котором обязуется «не получать денег от России и Белоруссии». Напомним, что Николай Басков отмечал: Европа и Америка хотят унизить Россию своими санкциями. По его словам, у них ничего не выйдет из этой затеи.