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Николай Басков высказался о требованиях Англии к известному теннисисту

Николай Басков высказался о требованиях Англии к известному теннисисту
Певец Николай Басков в ужасе от попытки унизить Россиян. Как отметил музыкант, европейцы и американцы хотят, чтобы россияне публично на весь мир отказались от родной страны. Артист в «Телеграме» отреагировал на заявление министра спорта Великобритании Найджела Хаддлтона, который выдвинул определенные условия российскому теннисисту Даниилу Медведеву для его участия в «Уимблдоне».
Николай Басков «Ну тут все понятно в продолжении ситуации с Нетребко. Они хотят нас унизить и заставить на весь мир отказаться от России», сказал Николай Басков. Ранее стало известно, что Даниил Медведев, если пожелает участвовать в «Уимблдоне», должен будет подписать заявление, в котором обязуется «не получать денег от России и Белоруссии». Напомним, что Николай Басков отмечал: Европа и Америка хотят унизить Россию своими санкциями. По его словам, у них ничего не выйдет из этой затеи.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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