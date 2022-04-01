Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза





Сегодня состоялся релиз долгожданной ролевой игры Weird West на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Сразу после релиза проект добавили в подписку Game Pass, откуда его можно загрузить уже сейчас.

Weird West

Исследуйте мрачную фантазийную интерпретацию Дикого Запада, в которой шерифы и ганфайтеры живут бок о бок с фантастическими существами.

Перейти в Microsoft Store

Игра Weird West рассказывает историю нескольких героев на «Странном Западе», где обычный мир соседствует с фэнтезийным. Разработчики обещают, что в игре все взаимосвязано, а действия игрока напрямую влияют на сюжет — заявлено несколько концовок. Weird West — это игра для одиночного прохождения, в ней не предусмотрен мультиплеер. Журналисты уже оценили проект, о чем мы ранее рассказывали здесь.

Отметим, что игра Weird West создана студией WolfEye Studios, которая была образована соавторами Dishonored и Prey.

Watch this video on YouTube