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Новый трейлер Godfall: Ultimate Edition показывает геймплей с Xbox Series X

Новый трейлер Godfall: Ultimate Edition показывает геймплей с Xbox Series X


На следующей неделе, 7 апреля, состоится релиз игры Godfall: Ultimate Edition на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Ранее проект был консольным эксклюзивом Playstation, после релиза в 2020 году на Playstation 5, а далее на Playstation 4. Теперь же игра добирается и до Xbox, сразу в полном издании.

Издательство Gearbox знакомит игроков на Xbox с проектом Godfall, выпуская геймплейные трейлеры. Ниже можно видеть новое видео, в котором демонстрируется около 9 минут геймплея. Как указывают разработчики, записано видео с Xbox Series X.


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Напомним, что Godfall — игра, которая предлагает одиночное прохождение или кооператив до 3 игроков. В прошлом году появлялись слухи, что после релиза на Xbox игра Godfall будет добавлена в Game Pass, но пока официально это не подтверждено.

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По материалам: newxboxone

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