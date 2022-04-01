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Оставшаяся без работы Анна Нетребко высказалась о спецоперации на Украине

Оставшаяся без работы Анна Нетребко высказалась о спецоперации на Украине
Оперная певица Анна Нетребко после вынужденного перерыва в карьере решила осудить военную спецоперацию на Украине. Анна Нетребко хранила молчание и не высказывалась на политические темы. Но, оставшись без выгодных контрактов, артистка решила прервать молчание и сделала заявление в соцсети. «Я категорически осуждаю военные действия на Украине и мои мысли с жертвами этих действий и их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы», — написала Нетребко в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Певица заявила, что не получала финансовой поддержки от правительства РФ и всего несколько раз встречалась с президентом: «На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за свою жизнь — по случаю вручения наград за мою музыкальную деятельность или на церемонии открытия Олимпиады. Я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства и живу и являюсь налоговым резидентом Австрии».
Анна Нетребко фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Певица пообещала возобновить выступления в Европе в конце мая. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе», сообщила певица. Анна Нетребко в 2012 году была зарегистрирована как доверенное лицо президента России Владимира Путина. В 2014 году она помогла Донецкому оперному театру, который был сильно разрушен в результате боевых действий. Оперная дива перевела культурному учреждению один миллион рублей из личных средств. Ранее Анну Нетребко уволили из нескольких иностранных театров, включая итальянский театр La Scala и Метрополитен-оперу в Нью-Йорке. Поводом для отстранения от участия в спектаклях стало нежелание Анны Нетребко публично высказать осуждение военной спецоперации РФ на Украине. Новое высказывание Анны Нетребко прокомментировал агентству dpa директор Метрополитен-оперы Питер Гельб. «Мы прочитали публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна Нетребко в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору», — заявил он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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