Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полине Гагариной пожелала смерти известная певица

Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Певица Полина Гагарина разозлила своих украинских коллег. Украинские звезды продолжают конфликтовать с российскими. В этот раз скандал возник между Олей Поляковой и Полиной Гагариной. Первая обвинила коллегу в якобы безразличном отношении к происходящим событиям. Оля Полякова наехала на Полину Гагарину из-за того, что та молчит в социальных сетях и не высказывает свою позицию по поводу политической обстановки. «Никто из этих прекрасных друзей не написал мне. Никто не спросил, как я, как мои дети, в безопасности ли мы. Ни один человек! Поэтому я тоже не стала никому писать, никого убеждать. Все эти люди знают, что происходит. И Бог им судья!» — заявила 43-летняя Полякова.
Полина Гагарина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артистка настолько зла на коллег по сцене, что наговорила им ужасные вещи. Например, Гагарину Оля чуть ли не похоронила… «Это дыры российского шоу-бизнеса... Такие, как Полина. Я не понимаю — может, они взяли ее детей в заложники, может, во время того выступления на стадионе (артистка говорит про концерт в «Лужниках» — прим. «З-ая.ру») хотели отрезать ручки и ножки ее детям. Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла. Если честно, я написала ей личное сообщение: «Покойся с миром». Ну и там еще «хороших» слов. Она для меня умерла», — сказала певица в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Это не первый скандал, связанный с Поляковой. В прошлом году исполнительница обвинила Константина Меладзе в домогательствах. Артистка говорила, будто продюсер предлагал ей интим взамен на продвижение. «Получала такое предложение от этого человека. Повезло или не повезло — об этом мы никогда не узнаем, потому что о таких вещах принято молчать. И вообще тему харассмента не считают чем-то порицаемым. Это такая себе норма. Ну предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения. Ну, молодец», — возмущалась блондинка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в Game Pass
Weird West получает неплохие отзывы от критиков, игра сегодня будет в
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Новинка в Game Pass — игра Weird West стала доступна после релиза
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Полине Гагариной пожелала смерти известная певица
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства фигуристов
Илья Авербух прогнозирует в случае долгой изоляции смену гражданства
Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Разработчики игры XEL представили геймплейный трейлер проекта
Разработчики игры XEL представили геймплейный трейлер проекта
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Алексей Чадов в шоке о того, что попал в список неугодных на Украине
Василиса Володина высказалась о том, что ждет в будущем
Василиса Володина высказалась о том, что ждет в будущем
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка

Топ на сегодня

Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
3 самых справедливых Знака Зодиака
3 самых справедливых Знака Зодиака
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России

Еще по теме

Полина Гагарина представила свою новую песню "Танцуй со мной"
Полину Гагарину раскритиковали за чересчур короткое платье (фото)
Полина Гагарина подтвердила свою беременность в прямом эфире шоу «Голос»
Нагиев: Гагарину держат в шоу "Голос" из-за неадекватности