Полине Гагариной пожелала смерти известная певица

Певица Полина Гагарина разозлила своих украинских коллег. Украинские звезды продолжают конфликтовать с российскими. В этот раз скандал возник между Олей Поляковой и Полиной Гагариной. Первая обвинила коллегу в якобы безразличном отношении к происходящим событиям. Оля Полякова наехала на Полину Гагарину из-за того, что та молчит в социальных сетях и не высказывает свою позицию по поводу политической обстановки. «Никто из этих прекрасных друзей не написал мне. Никто не спросил, как я, как мои дети, в безопасности ли мы. Ни один человек! Поэтому я тоже не стала никому писать, никого убеждать. Все эти люди знают, что происходит. И Бог им судья!» — заявила 43-летняя Полякова.Полина Гагарина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артистка настолько зла на коллег по сцене, что наговорила им ужасные вещи. Например, Гагарину Оля чуть ли не похоронила… «Это дыры российского шоу-бизнеса... Такие, как Полина. Я не понимаю — может, они взяли ее детей в заложники, может, во время того выступления на стадионе (артистка говорит про концерт в «Лужниках» — прим. «З-ая.ру») хотели отрезать ручки и ножки ее детям. Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла. Если честно, я написала ей личное сообщение: «Покойся с миром». Ну и там еще «хороших» слов. Она для меня умерла», — сказала певица в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Это не первый скандал, связанный с Поляковой. В прошлом году исполнительница обвинила Константина Меладзе в домогательствах. Артистка говорила, будто продюсер предлагал ей интим взамен на продвижение. «Получала такое предложение от этого человека. Повезло или не повезло — об этом мы никогда не узнаем, потому что о таких вещах принято молчать. И вообще тему харассмента не считают чем-то порицаемым. Это такая себе норма. Ну предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения. Ну, молодец», — возмущалась блондинка.