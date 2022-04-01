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Получившие гражданство РФ украинцы смогут претендовать на маткапитал

Получившие гражданство РФ украинцы смогут претендовать на маткапитал

22:05  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Переселенцы с Украины, получившие российское гражданство, смогут претендовать на материнский капитал. Об этом сообщила в пятницу первый замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Любой, кто получает российское гражданство, у него вместе с гражданством возникает право на материнский капитал, а дальше много особенностей в зависимости от того, какой ребенок, когда родился, какая сумма. <...> Есть гражданство — значит есть маткапитал», — цитирует ТАСС ее слова.

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Буцкая также напомнила о внесенном в Госдуму законопроекте, предусматривающем получение маткапитала отцами, которые получили российское гражданство, в том случае, если мать детей умерла. Про ее словам, особых условий при получении маткапитала переселенцам с Украины не предоставляется, все происходит на общих основаниях после получения гражданства.

Материнский капитал выдается при рождении или усыновлении ребенка. В 2022 году размер выплаты на первого ребенка вырос на 8,4% — до 524,5 тысячи рублей. Средства маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование или другие цели.

5 марта президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства с территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. В июле 2019 года глава государства распространил право получать российское гражданство в упрощённом порядке на украинцев, проживавших на всей территории ДНР и ЛНР. 

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Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что почти все получившие гражданство РФ в 2020 году составили выходцы из бывших союзных республик; большинство из них — граждане Украины. 



#беженцы #Украина #выплаты #маткапитал

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По материалам: pnp.ru

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