Правила господдержки уточнят

Тема: Постановления правительства

01:37 Автор: Ольга Шульга

Кабмин решил расширить перечень сведений и документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат семьям с невысокими доходами.

Речь в постановлении Правительства идет о начислениях на ребенка в возрасте 3—7 лет; пособиях женщине, вставшей на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, и выплатах на несовершеннолетних в возрасте 8—17 лет.

В частности, в новый список включили документы о нахождении машины, мотоцикла, маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под арестом или в розыске. Такой транспорт при определении нуждаемости учитывать не будут.

Законы, вступающие в силу с 1 апреля

Однако при подсчете среднедушевого дохода семьи теперь не забудут о деньгах, полученных в результате выигрышей в лотерею и других основанных на риске игр.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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