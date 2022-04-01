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Правила господдержки уточнят

Правила господдержки уточнят

Тема: Постановления правительства


01:37  Автор: Ольга Шульга



Кабмин решил расширить перечень сведений и документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат семьям с невысокими доходами.

Речь в постановлении Правительства идет о начислениях на ребенка в возрасте 3—7 лет; пособиях женщине, вставшей на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, и выплатах на несовершеннолетних в возрасте 8—17 лет.  

В частности, в новый список включили документы о нахождении машины, мотоцикла, маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под арестом или в розыске. Такой транспорт при определении нуждаемости учитывать не будут.

Законы, вступающие в силу с 1 апреля


Однако при подсчете среднедушевого дохода семьи теперь не забудут о деньгах, полученных в результате выигрышей в лотерею и других основанных на риске игр.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#пособия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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