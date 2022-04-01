Разработчики игры XEL представили геймплейный трейлер проекта





Студия Tiny Roar, которая занимается разработкой игры XEL, анонсированной в конце прошлого года, представила новый трейлер проекта. В видео демонстрируется геймплей игры XEL: можно видеть необычный визуальный стиль проекта, некоторые головоломки, врагов, путешествие во времени и многое другое. Напомним, что в игре XEL нужно будет исследовать мир, в котором главная героиня оказалась после кораблекрушения. При этом, она не помнит ничего о своем прошлом.

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Разработчики XEL намерены выпустить проект летом 2022 года на PC и приставках Nintendo Switch. Позже игра появится на Xbox Series X | S и Playstation 5.