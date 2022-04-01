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Регистрироваться на госуслугах разрешили с 14 лет

Регистрироваться на госуслугах разрешили с 14 лет

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Ольга Шульга



У подростков старше 14 лет с 1 апреля 2022 года появится возможность самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Это предполагает вступающее в силу постановление Правительства.

Для этого несовершеннолетним понадобится указать паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и СНИЛС.

Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать их родители, если у них есть учетная запись на портале.

Законы, вступающие в силу с 1 апреля


В кабмине рассчитывают, что такое решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Например, ученики смогут сами посмотреть свой электронный дневник.



#дети #госуслуги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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