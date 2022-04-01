Регистрироваться на госуслугах разрешили с 14 лет

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Ольга Шульга

У подростков старше 14 лет с 1 апреля 2022 года появится возможность самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Это предполагает вступающее в силу постановление Правительства.

Для этого несовершеннолетним понадобится указать паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и СНИЛС.

Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать их родители, если у них есть учетная запись на портале.

Законы, вступающие в силу с 1 апреля

В кабмине рассчитывают, что такое решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Например, ученики смогут сами посмотреть свой электронный дневник.

#дети #госуслуги

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