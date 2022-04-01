Сенаторы США пытаются помешать сделке Microsoft и Activision Blizzard





В начале этого года Microsoft объявила, что намерена приобрести Activision Blizzard. После скандала вокруг издательства в конце прошлого года, Activision Blizzard ведет несколько судебных споров, связанных с обвинениями в адрес руководства компании в домогательстве и дискриминации.

Сразу несколько американских сенаторов считают, что сделка с Microsoft — это шанс для Activision Blizzard уйти от ответственности из-за неподобающего отношения к сотрудникам. Газета WSJ пишет, что 4 сенатора «выразили озабоченность по поводу сделки между Microsoft и Activision в письме FTC». Речь идет о сенаторах: от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, от штата Вермонт Берни Сандерс, от штата Нью-Джерси Кори Букер и от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус. Они направили письмо в адрес Федеральной торговой комиссии США с требованием пересмотреть сделку по слиянию Microsoft и Activision Blizzard.

В том же письме сенаторы отмечают, что они глубоко обеспокоены консолидацией в IT-отрасли и ее влиянием на работников.